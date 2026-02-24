M o s c a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A f f r o n t a r e l a q u e s t i o n e d e l l ' e s p a n s i o n e d e l l a N a t o m i l i t a r m e n t e o p o l i t i c a m e n t e è e s s e n z i a l e . S e n z a u n a t a l e r i s o l u z i o n e , n o n s a r à p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o s u l l a q u e s t i o n e u c r a i n a . L o h a d e t t o l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o , M a r i a Z a k h a r o v a , i n r i s p o s t a a l l e a c c u s e d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y , c h e a c c u s a l a R u s s i a d i v i o l a r e i l M e m o r a n d u m d i B u d a p e s t . " L a r i n u n c i a u f f i c i a l e d e l l ' U c r a i n a , n e g l i a n n i ' 9 0 , a l s u o s t a t u s d i n e u t r a l i t à c o s t i t u i s c e u n a v i o l a z i o n e d e l M e m o r a n d u m d i B u d a p e s t d e l 1 9 9 4 " , h a a f f e r m a t o l a Z a k h a r o v a . " L ' e s p a n s i o n e i n c o n t r o l l a t a d e l l a N a t o f i n o a i n o s t r i c o n f i n i , U c r a i n a c o m p r e s a , è d i v e n t a t a u n a d e l l e c a u s e f o n d a m e n t a l i d e l l ' a t t u a l e c o n f l i t t o . F i n c h é q u e s t a q u e s t i o n e n o n s a r à a f f r o n t a t a , u n a s o l u z i o n e è i m p o s s i b i l e . L a R u s s i a p e r s e g u i r à i s u o i o b i e t t i v i s i a p e r v i e m i l i t a r i c h e p o l i t i c h e . A b b i a m o g i à p r o p o s t o d i v e r s e o p z i o n i " .