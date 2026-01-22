D a v o s , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I n e g o z i a t i v o l t i a p o r r e f i n e a q u a s i q u a t t r o a n n i d i c o m b a t t i m e n t i i n U c r a i n a h a n n o c o m p i u t o " n o t e v o l i p r o g r e s s i " e r e s t a s o l o u n p u n t o d a r i s o l v e r e . L o h a d i c h i a r a t o l ' i n v i a t o a m e r i c a n o S t e v e W i t k o f f p r i m a d i r e c a r s i a M o s c a . " P e n s o c h e r i m a n g a s o l o u n p u n t o d a r i s o l v e r e , a b b i a m o d i s c u s s o d i v e r s e v e r s i o n i d i q u e s t o p u n t o , e c i ò s i g n i f i c a c h e p u ò e s s e r e r i s o l t o . Q u i n d i , s e e n t r a m b e l e p a r t i v o g l i o n o r i s o l v e r l o , l o r i s o l v e r e m o " , h a d i c h i a r a t o W i t k o f f , s e n z a f o r n i r e u l t e r i o r i d e t t a g l i , d u r a n t e u n e v e n t o o r g a n i z z a t o d a l l ' U c r a i n a a m a r g i n e d e l F o r u m e c o n o m i c o d i D a v o s .