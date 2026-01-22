D a v o s , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - R u s t a m U m e r o v , c a p o d e l t e a m n e g o z i a l e u c r a i n o p e r l a f i n e d e l l a g u e r r a c o n l a R u s s i a , h a i n c o n t r a t o S t e v e W i t k o f f e J a r e d K u s h n e r , i n v i a t i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , a m a r g i n e d e l W o r l d E c o n o m i c F o r u m d i D a v o s , i n S v i z z e r a . U m e r o v h a s c r i t t o s u T e l e g r a m c h e l ' i n c o n t r o s i è c o n c e n t r a t o s u l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r l ' U c r a i n a e s u i p i a n i d i r i c o s t r u z i o n e p o s t b e l l i c a " . H a a g g i u n t o c h e l a d e l e g a z i o n e u c r a i n a h a i n c o n t r a t o a n c h e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a s o c i e t à d i i n v e s t i m e n t i a m e r i c a n a B l a c k r o c k , c o i n v o l t a n e l p i a n o d i r i c o s t r u z i o n e .