M o s c a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - K i r i l l D m i t r i e v , R a p p r e s e n t a n t e s p e c i a l e d e l P r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a p e r g l i i n v e s t i m e n t i e l a c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a c o n i p a e s i s t r a n i e r i e D i r e t t o r e d e l F o n d o r u s s o p e r g l i i n v e s t i m e n t i d i r e t t i ( R d i f ) , a n d r à a G i n e v r a l a p r o s s i m a s e t t i m a n a p e r p a r t e c i p a r e a i n e g o z i a t i s u l l ' U c r a i n a . " I l n o s t r o r a p p r e s e n t a n t e s p e c i a l e a r r i v e r à s e p a r a t a m e n t e . N a t u r a l m e n t e c i s a r à a n c h e D m i t r i e v " , h a d i c h i a r a t o u n f o n t e a l l a T a s s . I n p r e c e d e n z a , D m i t r y P e s k o v , p o r t a v o c e d e l l e a d e r r u s s o , a v e v a a n n u n c i a t o l a d a t a e i l l u o g o d e l n u o v o r o u n d d i c o l l o q u i t r a R u s s i a , S t a t i U n i t i e U c r a i n a . L a d e l e g a z i o n e r u s s a s a r à g u i d a t a d a V l a d i m i r M e d i n s k y , a s s i s t e n t e d e l p r e s i d e n t e r u s s o .