K i e v , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l s i n d a c o d i K i e v V i t a l i K l i t s c h k o h a r i f e r i t o c h e l a c a p i t a l e u c r a i n a s t a a f f r o n t a n d o u n a g r a v e c r i s i e n e r g e t i c a a s e g u i t o d e g l i a t t a c c h i d e l l ' e s e r c i t o r u s s o c h e h a n n o d a n n e g g i a t o l e i n f r a s t r u t t u r e e c h e l a c i t t à p u ò f o r n i r e e l e t t r i c i t à s o l o a c i r c a l a m e t à d e i s u o i r e s i d e n t i . K l i t s c h k o - s c r i v e Y n e t N e w s c i t a n d o l a R e u t e r s - h a d i c h i a r a t o c h e q u e s t a è l a s f i d a p i ù g r a n d e e d i f f i c i l e c h e K i e v a b b i a d o v u t o a f f r o n t a r e d a l l ' i n v a s i o n e r u s s a e d a l l o s c o p p i o d e l l a g u e r r a i l 2 4 f e b b r a i o 2 0 2 2 .