R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n n u o v o m o n d o . P e r U n ’ I t a l i a d i s o v r a n i t à e p a c e ” . È q u e s t o i l t i t o l o d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e , c h e s i c e l e b r e r à a R o m a , a l l ’ H o t e l E r g i f e , s a b a t o 3 1 e d o m e n i c a 1 f e b b r a i o . T r a g l i o s p i t i p r i n c i p a l i è a t t e s o s a b a t o l ' i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o , S e r g h e i L a v r o v . “ L a s c e l t a - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i - è i n a p p o g g i o a d u n m u l t i p o l a r i s m o c h e p o r t i a l l a p a c e c h e r i c e r c h i s o l u z i o n i c a p a c i d i c o s t r u i r e u n d u r a t u r o e q u i l i b r i o d i i n t e r e s s i s u l l a b a s e d e i v a l o r i d e l l ’ e g u a g l i a n z a e d e l r e c i p r o c o r i s p e t t o ” . G l i i n t e r v e n t i i n i z i e r a n n o a p a r t i r e d a l l e 1 4 d i s a b a t o 3 1 g e n n a i o . “ P e r l a p r i m a v o l t a a l l ’ i n t e r n o d i u n a k e r m e s s e d i p a r t i t o c i s a r à u n a s i g n i f i c a t i v a r a p p r e s e n t a n z a d e l l e f o r z e i n t e r n a z i o n a l i c h e v o g l i o n o c o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a f o n d a t a s u l l a s o v r a n i t à e l a p a c e - a f f e r m a n o M a r c o R i z z o e F r a n c e s c o T o s c a n o , l e a d e r d d i D s p - I n u n ' e p o c a c a r a t t e r i z z a t a d a s e m p r e p i ù r i c o n o s c i b i l i e d e v i d e n t i p o s t u r e m i l i t a r i s t e a g g r e s s i v e , è l a c o s t r u z i o n e d i u n o r d i n e g e o p o l i t i c o c h e s a l v a g u a r d i i l b e n e s s e r e d i p e r s o n e , i m p r e s e e f a m i g l i e a r a p p r e s e n t a r e l a p r i o r i t à i m p r e s c i n d i b i l e p e r u n a f o r z a p o l i t i c a d a v v e r o r e s p o n s a b i l e c a p a c e d i r i p r i s t i n a r e i l p r i m a t o d e l l e p e r s o n e s u i d i k t a t d e i v i n c o l i e s t e r n i " .