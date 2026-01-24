SANTA MARINELLA – – Se n’è andato ieri mattina, all’età di 64 anni, il generale Francesco Settanni, uomo di cultura e di politica, che per una legislatura era stato consigliere comunale, eletto nelle fila del Movimento Cinque Stelle. De tempo era in cura per una grave malattia che lo aveva colpito qualche mese fa. Momenti difficili trascorsi insieme alla moglie e alla figlia che gli aveva regalato un nipotino di cui andava pazzo. Francesco Settanni, ha avuto una onorevole carriera da dirigente del Ministero della Difesa nel settore delle infrastrutture e del demanio, aveva a cuore le sorti di Santa Marinella. Iniziò una carriera politica come candidato sindaco nel 2018 con il Movimento 5 Stelle che lasciò nel 2020, entrando di fatto nel gruppo misto. Pochi mesi fa, l’ex sindaco Pietro Tidei, gli affidò l’incarico di consulente per il progetto di trasformazione dell’ex cementificio in struttura alberghiera. Incarico che portò avanti per un anno, poi la scoperta della grave malattia che in poco tempo lo ha portato alla morte. “Il Movimento 5 Stelle ricorda con sincera commozione Francesco Settanni – si legge in una nota stampa - già nostro candidato sindaco nel 2018 e portavoce scelto per la sua riconosciuta onestà e correttezza. Con Francesco abbiamo condiviso un tratto importante di strada, un percorso animato dalla stessa visione di cambiamento e da valori comuni, anche quando, nel tempo, le nostre strade si sono divise più per differenze metodologiche che per distanze programmatiche. Di lui abbiamo sempre apprezzato la limpidezza, il rigore morale e il rispetto verso gli altri, qualità che lo hanno reso una figura credibile e stimata, dentro e fuori dal Movimento. La sua è stata una strada forse troppo breve, interrotta troppo presto, ma capace di lasciare un segno autentico in chi ha avuto modo di camminargli accanto. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene va il nostro pensiero più affettuoso e il nostro abbraccio sincero”. “Apprendo in questo momento della scomparsa improvvisa del Generale Francesco Settanni – dice in un post Pietro Tidei - un avversario politico leale, onesto ed intelligente, una persona buona, generosa e competente. In quest'ultimo periodo avevamo stretto un rapporto di amicizia sincera.

Alla sua famiglia, voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze per questa grave perdita”. Anche il rappresentante della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino, esprime cordoglio per la scomparsa del generale. “Ci ha lasciato il generale Francesco Settanni – scrive Marino - uomo di Stato e già consigliere comunale di Santa Marinella. Di lui ricorderemo il rigore, l’attaccamento al dovere e la dignità con cui ha ricoperto ogni incarico. A nome mio e della lista civica Io Amo Santa Marinella, esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia”. Il gruppo civico I Moderati di Santa Marinella “si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia per la scomparsa del Generale Francesco Settanni. Lo ricordiamo con immensa gratitudine per il contributo umano e professionale dato alla nostra comunità, certi che il suo esempio continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze”. I funerali dovrebbero tenersi molto probabilmente lunedì nella chiesa di S.Giuseppe.