R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a u n v i c e p r e m i e r c h e v i e n e c h i a r a m e n t e s t r u m e n t a l i z z a t o d a M o s c a p o s s i b i l e c h e G i o r g i a M e l o n i n o n d i c a n i e n t e ? M a r i a Z a k h a r o v a , c h e è l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t r o L a v r o v , d i c e : ' L e p a r o l e d i S a l v i n i s o n o i n d i s c u t i b i l i ' . G i o r g i a , i n a t t e s a c h e t u t i c h i a r i s c a l e i d e e s u g l i a s s e t , c i p u o i d i r e s e h a r a g i o n e M a r i a Z a k h a r o v a o s e S a l v i n i l a p r o s s i m a v o l t a f a r e b b e b e n e a m o r d e r s i l a l i n g u a ? " . L o h a d e t t o M a t t e o R e n z i a L ' a r i a c h e t i r a .