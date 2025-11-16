R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V a r i b a d i t o c o n r i s o l u t e z z a : l a s o v r a n i t à d i u n p o p o l o n o n s i e s p r i m e n e l d i r i t t o d i p o r t a r e g u e r r a a l v i c i n o . L a v o l o n t à d i a v e r e s u c c e s s o d i u n a n a z i o n e n o n s i t r a d u c e n e l p r o d u r r e i n g i u s t i z i a ' . A n c o r a u n a v o l t a l e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a r i p o r t a n o i l s e n s o d i r e a l t à e d i r e s p o n s a b i l i t à a s s e n t e n e l d i b a t t i t o i t a l i a n o . L ’ I t a l i a c o n t i n u i a f a r e l a p r o p r i a p a r t e , s i r i n n o v i s u b i t o i n P a r l a m e n t o i l s o s t e g n o a l p o p o l o u c r a i n o c o n t r o l a c r i m i n a l e a g g r e s s i o n e r u s s a : è i l m o m e n t o d e l l a c h i a r e z z a , d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e d i u n i m p e g n o p i ù c o r a g g i o s o d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e ; c h i u t i l i z z a e p i s o d i d i c o r r u z i o n e p e r t e s s e r e l a t e l a d e l d i s i m p e g n o v a i s o l a t o p e r c h é s i d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a p i ù s e n s i b i l e a g l i i n t e r e s s i d e l C r e m l i n o c h e a q u e l l i n a z i o n a l i ” . L o a f f e r m a P i n a P i c i e r n o , d e p u t a t a d e l P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o .