R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S e t o g l i l a p a r o l a ' m i l i t a r i ' d a l t i t o l o , a l l o r a p o l i t i c a m e n t e p u o i f a r f i n t a c h e n o n e s i s t a n o . A n c h e s e n e l l ’ a r t i c o l a t o r e s t a n o , n e r o s u b i a n c o . O r m a i i d e c r e t i d e l G o v e r n o f u n z i o n a n o c o m e i t i t o l i d e l C i o è : s e n o n c ’ è n e l t i t o l o , n o n c ’ è n e l l a r e a l t à p o l i t i c a . U n g i g a n t e s c o e s e r c i z i o d i c l i c k b a i t i n g i s t i t u z i o n a l e , u t i l e s o l o a t e n e r e i n s i e m e e q u i l i b r i i n t e r n i e p a u r e e l e t t o r a l i . N e s s u n c o r a g g i o . N e s s u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a . N e s s u n a a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à d a v a n t i a l P a e s e e a l P a r l a m e n t o " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o M 5 S a l S e n a t o S t e f a n o P a t u a n e l l i . " S i c a m b i a u n a p a r o l a i n c o p e r t i n a - a g g i u n g e - p e r p o t e r d i r e t u t t o e i l c o n t r a r i o d i t u t t o : r a s s i c u r a r e q u a l c u n o , s t r i z z a r e l ’ o c c h i o a q u a l c u n a l t r o , e i n t a n t o f a r e e s a t t a m e n t e l e s t e s s e c o s e d i p r i m a , m a s e n z a d i r l o a p e r t a m e n t e . Q u e s t a n o n è p o l i t i c a e s t e r a . È p o l i t i c a r i d o t t a a m a r k e t i n g , c o m u n i c a z i o n e d i f e n s i v a , g e s t i o n e d e i t i t o l i i n v e c e c h e d e l l e s c e l t e . E q u a n d o l a p o l i t i c a r i n u n c i a a c h i a m a r e l e c o s e c o n i l l o r o n o m e , n o n è p r u d e n z a : è i p o c r i s i a ” .