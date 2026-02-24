R o m a , 2 4 f e b , ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a t t r o a n n i f a l ' U c r a i n a v e n i v a b r u t a l m e n t e a g g r e d i t a d a l l a R u s s i a d i P u t i n . S i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r s o s t e n u t o d a s u b i t o c o n t u t t e l e f o r m e d i a s s i s t e n z a n e c e s s a r i e l a r e s i s t e n z a d e l p o p o l o e d e l l e i s t i t u z i o n i u c r a i n e r i s p e t t o a d u n a t t a c c o i n a c c e t t a b i l e a l l ' i n d i p e n d e n z a , a l l a l i b e r t à d i u n o S t a t o s o v r a n o e a d u n a v i o l a z i o n e g r a v e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i d e l l a C a m e r a . " I l c o n f l i t t o - a g g i u n g e - p u r t r o p p o p r o d u c e o g n i g i o r n o v i t t i m e i n n o c e n t i e d e n o r m i s o f f e r e n z e . È n e c e s s a r i o c o n t i n u a r e a d a i u t a r e l ' U c r a i n a . G u a i a d a r e s e g n i d i c e d i m e n t o o s t a n c h e z z a . I l m e s s a g g i o d a i n v i a r e o g g i è n e t t o : s i a m o c o n v o i , n o n a l l e n t e r e m o i l n o s t r o s o s t e g n o . È i n g i o c o l ' e s i s t e n z a s t e s s a d e l l ' U c r a i n a , m a a n c h e l a s i c u r e z z a d e l l ' i n t e r a E u r o p a . C o n t i n u i a m o a c h i e d e r e d u n q u e c o n f o r z a u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o e u n t a v o l o d i p l o m a t i c o p e r l a p a c e s e m p r e p i ù i n c i s i v o , c o n l a p r e s e n z a v e r a e d a p r o t a g o n i s t i a l n e g o z i a t o d i K i e v e d i B r u x e l l e s . L a p a c e n o n p u ò e s s e r e u n a r e s a . L a p a c e d e v ' e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e g i u s t a , s i c u r a , d u r a t u r a . N e v a d e l n o s t r o f u t u r o e d e l l a n o s t r a l i b e r t à ” .