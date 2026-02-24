R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o g i o r n o c h e p u r t r o p p o n o n p u ò e s s e r e c o n s e g n a t o a n c o r a a l l a s t o r i a , m a è m o n i t o d i u n p r e s e n t e a n g o s c i o s o e a n g o s c i a n t e , m i l i m i t o d a q u e s t o s c r a n n o a t r a s f e r i r v i i l p e n s i e r o d i c h i g u i d a i l g r u p p o d i c o l l a b o r a z i o n e p a r l a m e n t a r e t r a l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e l a V e r k h o v n a r a d a u c r a i n a . L o f a c c i o s u l l a s c o r t a d e l l e p a r o l e d e l n o s t r o p r e s i d e n t e , L o r e n z o F o n t a n a , c h e s t a m a t t i n a h a n u o v a m e n t e e s o r t a t o a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a p a c e p e r m e t t e r e f i n e a l l ’ ' i n u t i l e s t r a g e ' i n c o r s o " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e p r e s i d e n t e d i t u r n o d e l l ' A s s e m b l e a , G i o r g i o M u l è , a l t e r m i n e d e l r i c o r d o i n A u l a d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a d a p a r t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a . " I c o l l e g h i c h e m i a f f i a n c a n o i n q u e s t o o r g a n i s m o , d i c e v o , n o n d i r a p p r e s e n t a n z a m a o p e r a t i v o n e l l e a z i o n i h a n n o v i s t o c o n i l o r o o c c h i e a s c o l t a t o c o n l e l o r o o r e c c h i e - h a a g g i u n t o M u l è - l a c r u d e l t à d i u n ’ a g g r e s s i o n e c h e q u o t i d i a n a m e n t e s c u o t e e s c a v a l e c o s c i e n z e d e l p o p o l o u c r a i n o . S i a m o t e s t i m o n i d i q u a n t o l a v i o l e n z a p o s s a e s s e r e c i e c a e b r u t a l e , a v e n d o o s s e r v a t o i n t e l e v i s i o n e l e m a c e r i e d e l l ’ a l b e r g o a d O d e s s a d o v e a v e v a m o s o g g i o r n a t o d e v a s t a t o d a u n a t t a c c o m i s s i l i s t i c o r u s s o e p i a n t o p o c h i m e s i f a l a m o r t e d e l f a m o s i s s i m o t e n o r e V l a d y s l a v H o r a i , c h e i r o n i a d e l d e s t i n o , c i a v e v a r e g a l a t o d u r a n t e u n a n o s t r a v i s i t a a l t e a t r o d e l l ’ O p e r a d i O d e s s a l ’ a r i a d e l c e l e b e r r i m o ' n e s s u n d o r m a ' p r i m a d i a n d a r e a m o r i r e d a v o l o n t a r i o n e l l e t r i n c e e d i S u m y " . " N o i c h e d a v a n t i a l l a C o s t i t u z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a - d e l l a q u a l e c e l e b r i a m o g l i o t t a n t ’ a n n i - c i i n c h i n i a m o n e l r i c o r d o d i c o l o r o c h e c o n i l l o r o s a n g u e d i e d e r o a i p a d r i e a l l e m a d r i d e l l ’ A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e l ’ i n c h i o s t r o i n d e l e b i l e d e l l a l i b e r t à , n o n p o s s i a m o c h e d i r c i f r a t e l l i e s o r e l l e d i c h i o g g i n e l n o m e d e g l i s t e s s i v a l o r i d i l i b e r t à , d e m o c r a z i a , s o v r a n i t à d e l p o p o l o l o t t a e m u o r e p e r d i f e n d e r e q u e i p r i n c i p i d a u n a b r u t a l e a g g r e s s i o n e . A t t r a v e r s o i l p r e s i d e n t e d e l l a V e r k h o v n a r a d a , l ’ a m i c o R u s l a n S t e f a n c h u k , e i c o o r d i n a t o r i d e l g r u p p o d i c o l l a b o r a z i o n e p a r l a m e n t a r e D a r i a V o l o d i n a e S e r g i i A l i e k s i e i e v g i u n g a d u n q u e i l n o s t r o a b b r a c c i o a l p o p o l o u c r a i n o c o n i l s a l u t o c h e è i n s i e m e u n i m p e g n o d ’ o n o r e : ' S l a v a U k r a i n i ! ' , s i a g l o r i a a l l ’ U c r a i n a " .