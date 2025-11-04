M o s c a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o r u s s o s t a s t r i n g e n d o l ' a c c e r c h i a m e n t o d e l l e F o r z e a r m a t e u c r a i n e n e i p r e s s i d i K u p y a n s k . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o . " N e l l a z o n a d e l v i l l a g g i o d i K u p y a n s k , n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v , l e u n i t à d e l l a 6 a A r m a t a c o n t i n u a n o a s t r i n g e r e l ' a c c e r c h i a m e n t o d e l g r u p p o n e m i c o " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o i n u n a n o t a . S e c o n d o i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o , è s t a t o s v e n t a t o u n a l t r o t e n t a t i v o d a p a r t e d i u n i t à d e l l a 1 a B r i g a t a d e l l a G u a r d i a n a z i o n a l e u c r a i n a d i c o n t r a t t a c c a r e n e i p r e s s i d e l v i l l a g g i o d i P e t r o v k a , n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v , c o n l ' o b i e t t i v o d i s f o n d a r e f i n o a l f i u m e O s k o l e g a r a n t i r e u n ' u s c i t a d a l l a r i v a s i n i s t r a a l l e u n i t à u c r a i n e c i r c o n d a t e .