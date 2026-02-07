M o s c a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a c o n q u i s t a t o i l v i l l a g g i o d i C h u g u n o v k a , n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o . " L e u n i t à d e l g r u p p o t a t t i c o ' N o r d ' , i n s e g u i t o a d a z i o n i d e c i s i v e , h a n n o a s s u n t o i l c o n t r o l l o d e l l ' i n s e d i a m e n t o d i C h u g u n o v k a n e l l a r e g i o n e d i K h a r k o v " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o , a g g i u n g e n d o c h e l e t r u p p e r u s s e h a n n o c o l p i t o p u n t i d i d i s p i e g a m e n t o t e m p o r a n e i d i f o r m a z i o n i u c r a i n e e m e r c e n a r i s t r a n i e r i i n 1 5 8 a r e e . I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o h a i n o l t r e r i f e r i t o c h e l e f o r z e r u s s e h a n n o l a n c i a t o u n m a s s i c c i o a t t a c c o , a n c h e c o n m i s s i l i i p e r s o n i c i K i n z h a l , c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e e d i t r a s p o r t o u t i l i z z a t e d a l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e .