M o s c a , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a c i t t à r u s s a d i B e l g o r o d è s t a t a s o t t o p o s t o " a l l ' a t t a c c o p i ù m a s s i c c i o " m a i a v v e n u t o f i n o r a c o n t r o l a c i t t à , p r e s u m i b i l m e n t e c o i n v o l g e n d o i l s i s t e m a m i s s i l i s t i c o H I M A R S . L o h a r i f e r i t o i l g o v e r n a t o r e r e g i o n a l e V y a c h e s l a v G l a d k o v , a g g i u n g e n d o c h e , p u r n o n e s s e n d o c i v i t t i m e , c i s o n o s t a t i d a n n i a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e e c h e s o n o s t a t e i n v i a t e s q u a d r e d i e m e r g e n z a p e r v a l u t a r e l a s i t u a z i o n e . G l a d k o v h a a g g i u n t o c h e u n e d i f i c i o d i s e r v i z i o h a p r e s o f u o c o e c h e l a c a d u t a d i d e t r i t i h a i n n e s c a t o u n i n c e n d i o i n u n o d e i c o r t i l i d e l l a c i t t à , m e n t r e i d e t r i t i h a n n o d a n n e g g i a t o i t e t t i d i d u e c a s e n e l v i l l a g g i o d i T a v r o v o . L ' o b l a s t ' d i B e l g o r o d c o n f i n a c o n g l i o b l a s t ' u c r a i n i d i S u m y , K h a r k i v e L u h a n s k e v i e n e r e g o l a r m e n t e u t i l i z z a t a c o m e b a s e p e r g l i a t t a c c h i r u s s i s u l t e r r i t o r i o u c r a i n o . A s e t t e m b r e , i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a a v v e r t i t o c h e l ' U c r a i n a a v r e b b e r e a g i t o c o n t r o i l s e t t o r e e n e r g e t i c o r u s s o s e M o s c a a v e s s e c o n t i n u a t o a p r e n d e r e d i m i r a l a r e t e e l e t t r i c a d i K i e v . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e l a R u s s i a h a i n t e n s i f i c a t o l ' a t t a c c o a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l l ' U c r a i n a , p r e n d e n d o r i p e t u t a m e n t e d i m i r a l a r e t e e l e t t r i c a , g l i i m p i a n t i d e l g a s e i s i s t e m i d i r i s c a l d a m e n t o d e l P a e s e , i n u n c o n t e s t o d i t e m p e r a t u r e c o s t a n t e m e n t e s o t t o l o z e r o .