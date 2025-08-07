M o s c a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e d i d i f e s a a e r e a r u s s e h a n n o d i s t r u t t o n e l l a n o t t e 8 2 d r o n i u c r a i n i s o p r a l e r e g i o n i r u s s e e l e a c q u e d e l M a r d ' A z o v e d e l M a r N e r o . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o , p r e c i s a n d o c h e " i s i s t e m i d i a l l e r t a d e l l a d i f e s a a e r e a n e h a n n o i n t e r c e t t a t i 3 1 s u l l e a c q u e d e l M a r d ' A z o v , 1 1 s u l t e r r i t o r i o d e l l a R e p u b b l i c a d i C r i m e a , 1 0 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i R o s t o v , 9 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i K r a s n o d a r , 8 s u l l e a c q u e d e l M a r N e r o , 7 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i V o l g o g r a d , 4 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i B e l g o r o d , 1 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i K u r s k e 1 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i O r ë l " .