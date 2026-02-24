M o s c a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' u s o d i a r m i n u c l e a r i c o n t r o o b i e t t i v i i n U c r a i n a , c o s ì c o m e u n a t t a c c o n u c l e a r e c o n t r o R e g n o U n i t o e F r a n c i a , s a r e b b e r o l e g a l i e g i u s t i f i c a t i s e L o n d r a e P a r i g i t r a s f e r i s s e r o l a t e c n o l o g i a n u c l e a r e a K i e v . L o h a s o t t o l i n e a t o D m i t r y M e d v e d e v , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a r u s s o , s u l s u o c a n a l e M a x , c o m m e n t a n d o l e i n f o r m a z i o n i p r o v e n i e n t i d a l S e r v i z i o d i I n t e l l i g e n c e E s t e r o r u s s o s u p r e s u n t i p i a n i f r a n c o - b r i t a n n i c i d i d o t a r e l ' U c r a i n a d i c o m p o n e n t i e t e c n o l o g i e n u c l e a r i . M e d v e d e v h a v a l u t a t o q u e s t e i n f o r m a z i o n i c o m e " u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e d e l l a s i t u a z i o n e " : " S i t r a t t a d i u n t r a s f e r i m e n t o d i r e t t o d i a r m i n u c l e a r i a u n p a e s e i n g u e r r a . N o n c ' è d u b b i o c h e , d a t o u n s i m i l e s v i l u p p o , l a R u s s i a s a r à c o s t r e t t a a u s a r e q u a l s i a s i a r m a n u c l e a r e , c o m p r e s e q u e l l e n o n s t r a t e g i c h e , c o n t r o o b i e t t i v i i n U c r a i n a c h e r a p p r e s e n t a n o u n a m i n a c c i a p e r i l n o s t r o p a e s e " , h a s o t t o l i n e a t o . " E , s e n e c e s s a r i o , a n c h e c o n t r o i P a e s i f o r n i t o r i c h e d i v e n t a n o c o m p l i c i d i u n c o n f l i t t o n u c l e a r e c o n l a R u s s i a . Q u e s t a è l a r i s p o s t a s i m m e t r i c a a c u i l a F e d e r a z i o n e R u s s a h a d i r i t t o " .