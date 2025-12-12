R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o s a è a c c a d u t o , c o s a s t a a c c a d e n d o s e p r o t a g o n i s t i d i p r i m o p i a n o d e l ' v e c c h i o ' o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e s i p r o p o n g o n o , c o n i l o r o c o m p o r t a m e n t i , d i d a r e v i t a a u n ' n u o v o o r d i n e ' , b a s a t o s u s o p r a f f a z i o n e c o n o g n i m e z z o , v i o l e n z a , g u e r r a , c o n q u i s t a , c o m p e t i z i o n e t r a g l i S t a t i p e r l ’ a c c a p a r r a m e n t o d i r i s o r s e , t e n t a n d o , c o s ì , d i p e r p e t u a r e d i s e g u a g l i a n z e t r a i p o p o l i ? V a r e s p i n t a l ’ i p o t e s i c h e p o s s a n o e s s e r e q u e s t i i v a l o r i i n t o r n o a c u i c o s t r u i r e u n ' n u o v o o r d i n e ' . C o n i l c o r o l l a r i o d e l r i t o r n o d e i ' s o l d a t i d i v e n t u r a ' , d i m e r c e n a r i c h i a m a t i a g u e r r e g g i a r e , p e r c o n t o t e r z i , i n P a e s i l o n t a n i , s e n z a m o t i v a z i o n i c h e n o n s i a n o , a p p u n t o , q u e l l e d e l l a p r e p o t e n z a v e r s o i c i v i l i e v e r s o i P a e s i m e n o s t r u t t u r a t i a o p p o r v i s i , m e n o c a p a c i d i d i f e n d e r s i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i l C o r p o d i p l o m a t i c o . " I l d e c a n o , N u n z i o a p o s t o l i c o , h a r i c o r d a t o l ’ a l t a e s o r t a z i o n e d i P a p a L e o n e X I V p e r u n a p a c e d i s a r m a t a . I l v e n i r m e n o d e l l ’ e q u i l i b r i o n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è s e m p r e s t a t o l ’ a n t i c a m e r a d e l l a g u e r r a p e r c h é i n d u c e a l l a t e n t a z i o n e d e l l a p r e v a r i c a z i o n e , d i f r o n t e a l l a q u a l e s i p o n e l ’ a l t e r n a t i v a : a s s e c o n d a r l a e i n c h i n a r v i s i , s c e l t e c h e c o n d u c o n o a l l a g u e r r a o a l l ’ a s s e r v i m e n t o , o v v e r o c o n t r a s t a r l a e r i p r i s t i n a r e l ’ e q u i l i b r i o p e r s c o n g i u r a r e l a g u e r r a " . " S o n o l a p r e v a l e n z a d e l d i r i t t o , i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e c h e l a c o m u n i t à s i è d a t a , a s c o n g i u r a r e i l c o n f l i t t o , a f a v o r i r e i l s u p e r a m e n t o d e l l e d i s e g u a g l i a n z e . È s t a t a - h a r i b a d i t o M a t t a r e l l a - l a s t r a d a i n t r a p r e s a , p u r t r a t a n t e c o n t r a d d i z i o n i , p e r m o l t i a n n i . È l ’ o r i z z o n t e i n d i c a t o d a l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 d e l l e N a z i o n i U n i t e . E r a – e r i m a n e - l a s p e r a n z a d e l m o n d o e , n e i p r i m i d u e d e c e n n i d i q u e s t o m i l l e n n i o , p e n s a v a m o d i p o t e r l a c o n s e g u i r e " .