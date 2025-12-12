R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n p r o t a g o n i s t a d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , l a F e d e r a z i o n e R u s s a , h a , s c i a g u r a t a m e n t e , s c e l t o d i t r a v o l g e r e q u e s t o p e r c o r s o r i p r i s t i n a n d o , c o n l a f o r z a , l ’ a n t i s t o r i c a r i c e r c a d i z o n e d i i n f l u e n z a , d i c o n q u i s t a t e r r i t o r i a l e , d i c r u d e l e p r e p o t e n z a d e l l e a r m i . L e g e n e r a z i o n i g l o b a l i c h e l o t t a r o n o c o n t r o i l n a z i f a s c i s m o i n E u r o p a , c o n t r o i l c o l o n i a l i s m o , c o n t r o i t o t a l i t a r i s m i p e r r i v e n d i c a r e l i b e r t à e d i r i t t i , s p e s s o a n c h e a c o s t o d e l l a v i t a , r i c e r c a n d o u n p r o g e t t o d i c o l l a b o r a z i o n e s f o c i a t o n e l l a c r e a z i o n e d e l l ’ O n u – i l p i ù a m b i z i o s o t e n t a t i v o n e l l a s t o r i a d e l l ’ u m a n i t à d i d a r e u n a c o r n i c e d i r e g o l e a l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i – r i s c h i a n o d i v e d e r e i n f r a n t i , o g g i , i l o r o s a c r i f i c i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i l C o r p o d i p l o m a t i c o . " U n s i s t e m a , c o s t r u i t o p e r a s s i c u r a r e g a r a n z i e d i p a c e e d i c o n v i v e n z a - r i f l e s s o d i e q u i l i b r i l u n g a m e n t e d i s c u s s i e n e g o z i a t i – e n t r a i n c r i s i h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - q u a n d o q u a l c h e p r o t a g o n i s t a d e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e l o i n f r a n g e , r i t e n e n d o c h e n o n s i a p i ù f u n z i o n a l e a l l a p r e v a l e n z a d e i p r o p r i i n t e r e s s i , t a l v o l t a o n d i v a g h i , e c h e q u e s t i d e b b a n o p r e v a l e r e s u i v a l o r i c o n d i v i s i e s u l l e e s i g e n z e d e g l i a l t r i P a e s i . E n t r a i n c r i s i q u a n d o s i a c c a m p a n o p r e s u n t e – e s p e s s o f a l l a c i - e s i g e n z e d i s i c u r e z z a p e r a l t e r a r e l a b i l a n c i a s t r a t e g i c a " . " I l p r i n c i p i o - h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o M a t t a r e l l a - n o n p u ò e s s e r e m u o v e r e g u e r r a p e r f a r e l a p a c e : è p a r a d o s s a l e . A p p a r e i n s e n s a t a l a p a c e e v o c a t a d a p a r t e d i c h i , m u o v e n d o g u e r r a , p r e t e n d e i n r e a l t à d i i m p o r r e l e p r o p r i e c o n d i z i o n i . U n p r i n c i p i o r i m a n e f o n d a m e n t a l e e i n s u p e r a b i l e : g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i o p a r t i c o l a r i n o n p o s s o n o p r e v a l e r e r i s p e t t o a l l a t u t e l a d e l v a l o r e u n i v e r s a l e d e l l a p e r s o n a u m a n a , f o n d a m e n t o s o s t a n z i a l e d i o g n i a l t r o d i r i t t o e c o n q u i s t a d e l n o s t r o t e m p o " .