R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A q u a t t r o a n n i d a l l ’ i n i z i o d e l l ’ i n v a s i o n e e d e l l a g u e r r a , i l s o s t e g n o a K i e v n o n è i n d i s c u s s i o n e . M a p r o p r i o q u e s t o a n n i v e r s a r i o d i m o s t r a c o n c h i a r e z z a c h e q u a l c o s a n o n h a f u n z i o n a t o : l a s o l u z i o n e m i l i t a r e , d a s o l a , n o n p u ò p o r t a r e a l l a p a c e ” . L o d i c e E n z o M a r a i o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i A v a n t i P s i . “ È i l m o m e n t o - s p i e g a - d i r a f f o r z a r e c o n d e c i s i o n e l a s t r a d a p o l i t i c a e d i p l o m a t i c a , u n i c a v i a r e a l i s t i c a p e r a r r i v a r e a u n a s o l u z i o n e g i u s t a e d u r a t u r a . I l c o r a g g i o d e l l a p o l i t i c a , d e l l a m e d i a z i o n e p o s s i b i l e , l e v i e d a p e r c o r r e r e ” .