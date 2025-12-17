R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S u g l i a s s e t r u s s i l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a a f f e r m a t o , n e l l e r e p l i c h e a l l a C a m e r a , c h e s e r v o n o s o l u z i o n i c h e n o n s i a n o “ f o r z a t e g i u r i d i c a m e n t e ” . I o l e c h i e d o i n v e c e d i u t i l i z z a r e l a s o l i d i t à c h e r i v e n d i c a p e r i l s u o G o v e r n o p e r i n d i r i z z a r e l ’ E u r o p a v e r s o s c e l t e f o r t i e c o r a g g i o s e " . L o h a d i c h i a r a t o i n A u l a l a s e n a t r i c e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o S i m o n a M a l p e z z i , i n t e r v e n e n d o n e l d i b a t t i t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r . " L ’ u t i l i z z o d e g l i a s s e t r u s s i , h a p r o s e g u i t o M a l p e z z i , p u ò f i n a l m e n t e m e t t e r e i n s i c u r e z z a n o n s o l o l ’ U c r a i n a , m a l ’ E u r o p a i n t e r a , p e r c h é r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o d i f o r t i s s i m a d e t e r r e n z a n e i c o n f r o n t i d e l l e m i r e r u s s e . P o s s i a m o r e n d e r e l ’ U c r a i n a a u t o n o m a n e l l a d i f e s a d a l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a : d i f e n d e r e l ’ U c r a i n a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l ’ E u r o p a e l e n o s t r e l i b e r t à . R i s p o n d e n d o a c h i c o n t e s t a l ’ u s o d e g l i a s s e t r u s s i s o s t e n e n d o c h e c o s t i t u i r e b b e u n p r e c e d e n t e p e r i c o l o s o , M a l p e z z i h a a g g i u n t o : " N o n c ’ è n u l l a d i p i ù p e r i c o l o s o d i u n P a e s e c h e r o m p e o t t a n t ’ a n n i d i p a c e , f a c a r t a s t r a c c i a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e o c c u p a c o n l a f o r z a u n o S t a t o s o v r a n o . S e q u e s t o n o n è i l p r e c e d e n t e c h e d e v e a u t o r i z z a r c i a c o m p i e r e s c e l t e c o r a g g i o s e , a l l o r a q u a l e l o è ? " " È i n f i n e i n a c c e t t a b i l e , h a c o n c l u s o , c h e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o f a c c i a d a m e g a f o n o a l l a p e g g i o r e p r o p a g a n d a r u s s a . S o n o s o l i d a l e c o n l a p r e s i d e n t e M e l o n i p e r d o v e r t o l l e r a r e n e l s u o G o v e r n o c h i , c o m e S a l v i n i , s c r e d i t a n o n s o l o i l l a v o r o d e l l ’ e s e c u t i v o , m a l ’ i m m a g i n e d e l l ’ I t a l i a . S e l a p r e s i d e n t e s e l a p r e n d e c o n l ’ o p p o s i z i o n e c h e f a i l p r o p r i o d o v e r e , l e s u g g e r i s c o d i g u a r d a r e p i u t t o s t o i n c a s a s u a , a c h i o g n i g i o r n o l a d e l e g i t t i m a " .