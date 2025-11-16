R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l a f a s e p i ù d i f f i c i l e p e r l ’ U c r a i n a , q u a n d o l a r e s i s t e n z a d i u n p o p o l o o p p r e s s o è m e s s a a d u r a p r o v a , i l s o s t e g n o a K i e v v a p o r t a t o s u b i t o i n A u l a , a l l a l u c e d e l s o l e . M a i c o m e o r a n o n p o s s o n o e s s e r c i d u b b i o t e n t e n n a m e n t i : l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n è m a t e r i a n e g o z i a b i l e n é t e r r e n o p e r e q u i l i b r i s m i i n t e r n i a l l a m a g g i o r a n z a . L a p r e s i d e n t e M e l o n i d i c a c o n c h i a r e z z a s e s t a c o n l ’ E u r o p a o c o n l a L e g a " . L o c h i e d e l a s e n a t r i c e d e l P d S i m o n a M a l p e z z i . " D i c a - a g g i u n g e - s e s t a c o n i l p o p o l o u c r a i n o c h e l o t t a p e r l a p r o p r i a l i b e r t à o c o n l ’ a g g r e s s i o n e b r u t a l e d e l l a R u s s i a d i P u t i n . D i c a s e p r e f e r i s c e c o n t i n u a r e a c h i u d e r e u n ’ o c c h i o d i f r o n t e a l l e v e r g o g n o s e p o s i z i o n i d e l l a L e g a . I l P a r l a m e n t o d e v e e s s e r e m e s s o n e l l a c o n d i z i o n e d i v o t a r e : c h i s t a c o n l a l i b e r t à e c o n l a r e s i s t e n z a d e l p o p o l o u c r a i n o e c h i , i n v e c e , p r e f e r i s c e c h i u d e r e u n o c c h i o d a v a n t i a l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a . I l t e m p o d e l l e m e z z e p a r o l e è f i n i t o " .