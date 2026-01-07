R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l ' e n n e s i m a r i u n i o n e d e i ' v o l e n t e r o s i ' e s c e l ' e n n e s i m o a n n u n c i o s u l l ' i n v i o d i t r u p p e a n g l o - f r a n c e s i i n U c r a i n a c h e v e r r à a c c o l t o c o n l ' e n n e s i m o ' n i e t ' d i M o s c a c h e h a s e m p r e r e s p i n t o l ' i p o t e s i d i t r u p p e N a t o n e l P a e s e . B e n d i v e r s o d a q u e l l o c h e n o i a b b i a m o s e m p r e a u s p i c a t o : u n a f o r z a d i p a c e s o t t o e g i d a O n u f o r m a t a d a c a s c h i b l u d i P a e s i n e u t r a l i , q u i n d i n o n N a t o " . L o d i c h i a r a n o i p a r l a m e n t a r i M 5 S d e l l e C o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a d i S e n a t o e C a m e r a . " L ' e n n e s i m a i n i z i a t i v a v e l l e i t a r i a d a c u i M e l o n i s i t i r a f u o r i i n t e r m i n i d i i n v i o t r u p p e m a , a q u a n t o p a r e , n o n d i i n v i o a r m i e d i s u p p o r t o m i l i t a r e , i n t e l l i g e n c e e a d d e s t r a m e n t o . I l g o v e r n o v e n g a i n P a r l a m e n t o a s p i e g a r e n e l d e t t a g l i o q u a l i s o n o g l i i m p e g n i c h e M e l o n i h a p r e s o a n o m e d e l l ' I t a l i a , p e r c h é q u i a n d i a m o a l d i l à d e l d e c r e t o a p p r o v a t o a f i n e a n n o s u c u i C r o s e t t o r i f e r i r à i n a u l a s e t t i m a n a p r o s s i m a " .