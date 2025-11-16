R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i m p e g n o d e l l ’ I t a l i a a f a v o r e d e l p o p o l o u c r a i n o n o n è i n d i s c u s s i o n e , s o p r a t t u t t o o r a c h e g l i a t t a c c h i r u s s i s i s o n o f a t t i p i ù i n t e n s i e v i o l e n t i . A b b i a m o s c e l t o d i s t a r e d a l l a p a r t e d i K i e v e i l n o s t r o s o s t e g n o r e s t a f e r m o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a r r i v a r e a d u n a p a c e g i u s t a . N o n d o b b i a m o m a i d i m e n t i c a r e c h e c ’ è u n a g g r e d i t o e u n a g g r e s s o r e e c h e a i u t a r e l ’ U c r a i n a o g g i s i g n i f i c a a n c h e d i f e n d e r e l ’ E u r o p a , i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , i v a l o r i d i d e m o c r a z i a e l i b e r t à ” . L o a f f e r m a M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i .