Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Limpegno dellItalia a favore del popolo ucraino non è in discussione, soprattutto ora che gli attacchi russi si sono fatti più intensi e violenti. Abbiamo scelto di stare dalla parte di Kiev e il nostro sostegno resta fermo, con lobiettivo di arrivare ad una pace giusta. Non dobbiamo mai dimenticare che cè un aggredito e un aggressore e che aiutare lUcraina oggi significa anche difendere lEuropa, il diritto internazionale, i valori di democrazia e libertà. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.