K i e v , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - V o l o d y m y r Z e l e n s k y è i n v i a g g i o v e r s o i l F o r u m e c o n o m i c o d i D a v o s . L o h a d i c h i a r a t o l a p r e s i d e n z a u c r a i n a , s e n z a f o r n i r e d e t t a g l i s u u n p o s s i b i l e i n c o n t r o c o n i l s u o o m o l o g o a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p . " I l p r e s i d e n t e è i n v i a g g i o v e r s o D a v o s " , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l c o n s i g l i e r e d e l l e a d e r u c r a i n o D m i t r o L y t v y n . I e r i , D o n a l d T r u m p h a a n n u n c i a t o c h e a v r e b b e i n c o n t r a t o i l l e a d e r u c r a i n o a D a v o s .