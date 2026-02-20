K i e v , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D i e c i p e r s o n e s o n o s t a t e a r r e s t a t e i n U c r a i n a e M o l d o v a c o n l ' a c c u s a d i a v e r p i a n i f i c a t o l ' a s s a s s i n i o d i i m p o r t a n t i p e r s o n a l i t à p o l i t i c h e u c r a i n e s u o r d i n e d i M o s c a . L o h a r e s o n o t o K i e v , p r e c i s a n d o c h e s a r e b b e r o s t a t i p a g a t i f i n o a 1 0 0 . 0 0 0 d o l l a r i p e r g l i o m i c i d i c o m m i s s i o n a t i . " U n a s q u a d r a i n v e s t i g a t i v a d i a g e n t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e u c r a i n i e m o l d a v i h a n n o s m a s c h e r a t o u n g r u p p o o r g a n i z z a t o c h e s t a v a p r e p a r a n d o o m i c i d i s u c o m m i s s i o n e d i n o t i c i t t a d i n i u c r a i n i e s t r a n i e r i " , h a a f f e r m a t o i n u n a n o t a i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e u c r a i n o R u s l a n K r a v c h e n k o , a g g i u n g e n d o c h e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e h a n n o e f f e t t u a t o 2 0 p e r q u i s i z i o n i i n t u t t o i l P a e s e e c o n f i s c a t o d e n a r o , a r m i , e s p l o s i v i e c o m u n i c a z i o n i c o n i r e s p o n s a b i l i r u s s i . S e t t e p e r s o n e s o n o s t a t e a r r e s t a t e i n U c r a i n a d u r a n t e i r a i d e a l t r e t r e , t r a c u i l ' o r g a n i z z a t o r e , s o n o s t a t e f e r m a t e i n M o l d o v a , s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e . K i e v h a c i t a t o s o l t a n t o u n o d e i f u n z i o n a r i c h e i s o s p e t t a t i v o l e v a n o c o l p i r e : A n d r i y Y u s o v , c h e l a v o r a a l l e c o m u n i c a z i o n i s t r a t e g i c h e p e r l ' e s e r c i t o u c r a i n o e c o o r d i n a g l i s c a m b i d i p r i g i o n i e r i c o n l a R u s s i a .