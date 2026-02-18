PHOTO
Il buongiorno ai lettori lo porge Marianna Di Nunzio che ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri da tutte le sue amiche.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – C’è festa fra le luci dei Pesci, e …
L’Ariete ascolta il silenzio e non sceglie fino a domani. Si prepara al grande momento e oggi riposa le membra.
Il Toro collabora in gruppi e si associa con club diversi. L’azione che si fonde con gli altri regge al tempo che osa passare.
I Gemelli raggiungono l’impresa e decidono di stabilire la meta. Vincono se scelgono obiettivi sicuri.
Il Granchio esalta il sapere e guarda con occhi stranieri. Cultura e comprensione agevolano il viaggio e la nuova visione.
Il Leone risorge dal vecchio e qualcosa non serve a nessuno. Nuovo il gioco di oggi e notevoli gli incontri e i messaggi.
La Vergine rilegge il contratto e firma con piglio sicuro. Le coppie e gli innamorati si accorgono di esser beati.
La Bilancia sorprende se stessa e continua e sollecitare il suo nuovo lavoro. Chiede e risolve doveri e chi piange legga le stelle.
Lo Scorpione riceve qualcosa richiesta in tempi passati. Gioisce e guarda all’indietro e lascia che agisca il destino.
Il Sagittario guarda la casa e ascolta il suo vero sentire. L’acqua scioglie la macchia ma la radice è il sigillo dell’uomo.
Il Capricorno riceve notizie e ascolta frasi e racconti. Incontra mille soggetti e decide di scolpire un’idea.
L’Acquario spende due soldi e cambia figura e certezze. Assorbe e cammina oltre il passo e trova soluzioni migliori.
I Pesci al ritmo del cielo distribuiscono essenza un po’ a tutti. Protagonisti e fieri del giorno decidono adesso per dopo.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/