Il film “Juventus, primo Amore” strapazza la concorrenza e nel giorno della sua uscita al cinema balza subito al secondo posto per incassi a livello nazionale. E domani, alla sua terza proiezione a Civitavecchia presso il Cineteatro “Buonarroti”, alle ore 20.30 ci sarà l’evento speciale con il regista Angelo Bozzolini e l’ideatore Ferdinando Guglielmotti, che vedrà anche l’illustre presenza del campione del mondo Marco Tardelli, che interverrà per raccontare le gesta bianconere che faranno piacere ai sostenitori della Vecchia Signora che accorreranno in sala. Saranno presenti anche i due presidenti dei due Juventus Club presenti in città Carlo Giummo e Mariano Costantini.

Acquista il biglietto

@RIPRODUZIONE RISERVATA