CIVITAVECCHIA – Confermata la data per la riapertura dell'ingresso dell'ospedale San Paolo: i lavori di restyling del Pronto soccorso termineranno entro fine marzo, massimo dopo Pasqua.

Lo ha ribadito la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, nei giorni scorsi a margine dell'inaugurazione degli otto posti letto di area di degenza medica ad indirizzo nefrologico nel nosocomio cittadino. Una rassicurazione importante dopo mesi di accessi su percorsi alternativi legati al cantiere del reparto d’urgenza e disagi importanti per l'utenza, costretta a scendere fino al piano -1 per accedere ai reparti.

Marino ha detto che farà una «grande festa» quando si riuscirà a ripristinare l'accesso principale del San Paolo e ha ricordato le difficoltà vissute in questi mesi dal reparto di medicina d'urgenza con una pressione importante registrata tra dicembre e gennaio - a causa di malattie stagionali, virus respiratori e ondata influenzale - gestita «con grande fatica ma ci siamo riusciti – ha detto Marino – grazie ad un grande lavoro di squadra». Una problematica che torna a ripetersi ogni anno, come su tutto il territorio nazionale, e un grosso aiuto arriverà proprio dagli 8 posti letto di area di degenza medica inaugurati in Nefrologia.

Sul cronoprogramma la DG ha indicato una finestra temporale precisa: «I lavori termineranno entro marzo» e «entro marzo, massimo subito dopo Pasqua, faremo questa bella inaugurazione». Per la città, ha aggiunto, la riapertura dell’ingresso principale «merita davvero una festa straordinaria».

Nel quadro, già appesantito dal picco influenzale, pesa anche la riorganizzazione della rete territoriale con quanto avverrà, come sottolinea Marino, all’ospedale di Tarquinia dove sorgerà la Casa di comunità, il pronto soccorso di Civitavecchia è chiamato a reggere un carico maggiore e diventa un punto di riferimento per tutto il territorio. In questo senso gli otto nuovi posti letto vengono indicati come un supporto strategico per alleggerire la pressione e migliorare la presa in carico.

Con il consigliere regionale Emanuela Mari è stato fatto anche un passaggio sull'altro fronte aperto nell'azienda sanitaria locale: la radioterapia. Marino ha assicurato che l'azienda sta lavorando sul progetto con la massima attenzione e priorità.

Resta aperto il capitolo delle risorse perché nelle scorse settimane sindacati e operatori hanno rilanciato appelli sulla carenza cronica di personale e sui carichi di lavoro, criticità diffuse ben oltre il territorio. Il cantiere al Pronto soccorso, da cronoprogramma, si sarebbe dovuto chiudere entro dicembre 2024, anche perché finanziato dalla Regione Lazio con 2,6 milioni di euro di fondi straordinari per il Giubileo 2025. Ora l’obiettivo è risolvere a breve le difficoltà legate all’ingresso provvisorio dal piano -1 e restituire piena funzionalità all’intera struttura.

