K i e v , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l S e r v i z i o d i s i c u r e z z a u c r a i n o ( S b u ) h a c o l p i t o l a p i a t t a f o r m a p e t r o l i f e r a r u s s a V l a d i m i r F i l a n o v s k y n e l M a r C a s p i o , c o n d r o n i a l u n g o r a g g i o , i n t e r r o m p e n d o l a p r o d u z i o n e d i p e t r o l i o e g a s d a o l t r e 2 0 p o z z i . L o h a r e s o n o t o l i S b u p a r l a n d o c o n i l K y i v I n d e p e n d e n t , p r e c i s a n d o c h e q u a t t r o d r o n i h a n n o c o l p i t o i l p i ù g r a n d e g i a c i m e n t o p e t r o l i f e r o o f f s h o r e d i M o s c a n e l M a r C a s p i o e u n o d e i p i ù g r a n d i s i t i d i e s p l o r a z i o n e i n R u s s i a , d i p r o p r i e t à d i u n a s u s s i d i a r i a d e l g i g a n t e p e t r o l i f e r o r u s s o L u k o i l . " S o n o s t a t i r e g i s t r a t i a l m e n o q u a t t r o i m p a t t i s u l l a p i a t t a f o r m a o f f s h o r e . A s e g u i t o d e l l ' a t t a c c o , l a p r o d u z i o n e d i p e t r o l i o e g a s d a o l t r e 2 0 p o z z i d a e s s a s e r v i t i s i è i n t e r r o t t a " , h a a f f e r m a t o l a f o n t e d e l l o S b u . " L e e s p l o s i o n i n e l M a r C a s p i o s o n o u n a l t r o p r o m e m o r i a p e r l a F e d e r a z i o n e R u s s a : t u t t e l e s u e i m p r e s e c h e l a v o r a n o p e r l a g u e r r a s o n o o b i e t t i v i l e g i t t i m i " . I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o n o n h a c o m m e n t a t o i l p r e s u n t o a t t a c c o u c r a i n o a l l ' i m p i a n t o p e t r o l i f e r o n e l M a r C a s p i o .