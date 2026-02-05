A b u D h a b i , 5 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - H a a v u t o i n i z i o n e g l i E m i r a t i A r a b i l a s e c o n d a g i o r n a t a d i c o l l o q u i m e d i a t i d a g l i S t a t i U n i t i f r a n e g o z i a t o r i u c r a i n i e r u s s i , v o l t i a p o r r e f i n e a l l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a d a p a r t e d i M o s c a , c h e d u r a d a q u a s i q u a t t r o a n n i . " I l s e c o n d o g i o r n o d i c o l l o q u i a d A b u D h a b i è i n i z i a t o . S t i a m o l a v o r a n d o c o n g l i s t e s s i f o r m a t d i i e r i : c o n s u l t a z i o n i t r i l a t e r a l i , l a v o r o d i g r u p p o e s u c c e s s i v o a l l i n e a m e n t o d e l l e p o s i z i o n i " , h a a f f e r m a t o i l c a p o n e g o z i a t o r e u c r a i n o R u s t e m U m e r o v .