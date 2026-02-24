R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o q u a t t r o a n n i d i g u e r r a , l a s t a n c h e z z a d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a è c o m p r e n s i b i l e . È u m a n a . M o l t o m e n o c o m p r e n s i b i l e è l a m a n c a n z a d i r e s p o n s a b i l i t à d i c h i h a u n r u o l o i s t i t u z i o n a l e " . L o a f f e r m a V a l e n t i n a G r i p p o , d e p u t a t a d i A z i o n e , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a C a m e r a a q u a t t r o a n n i d a l l ’ i n v a s i o n e r u s s a d e l l ’ U c r a i n a . " È a n c h e p e r q u e s t o - a g g i u n g e - c h e A z i o n e è a K i e v , c o n u n a d e l e g a z i o n e g u i d a t a d a C a r l o C a l e n d a , i n s i e m e a i v i c e s e g r e t a r i E t t o r e R o s a t o e F r a n c e s c a S c a r p a t o , e a l l a d e p u t a t a F e d e r i c a O n o r i : n o n p e r u n a t e s t i m o n i a n z a s i m b o l i c a , m a p e r a s s u m e r s i u n a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a c h i a r a , a l f i a n c o d e l p o p o l o u c r a i n o . I l p u n t o n o n è s e d i f e n d e r e l ’ U c r a i n a a b b i a u n c o s t o . I l p u n t o è c h e n o n d i f e n d e r l a n e h a u n o p i ù a l t o . U n c o s t o d i s i c u r e z z a , p e r c h é n o n d i f e n d e r e l ’ U c r a i n a n o n r e n d e l ’ E u r o p a p i ù p r u d e n t e m a p i ù e s p o s t a , p i ù i n s t a b i l e , p i ù v u l n e r a b i l e , e n o r m a l i z z a l ’ u s o d e l l a g u e r r a c o m e s t r u m e n t o p o l i t i c o n e l n o s t r o c o n t i n e n t e " .