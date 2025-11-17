R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e s u l l ’ U c r a i n a v a o l t r e i c o n f i n i i t a l i a n i : i l n o s t r o P a e s e a d e r i s c e a l l a l i n e a i n t e r n a z i o n a l e d i s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a a g g r e d i t a d a l l a R u s s i a , e q u e s t o n o n c a m b i e r à . R e s t a i l t e m a d i u n t a v o l o d i p a c e : t u t t i v o g l i o n o l a p a c e , m a c o m e s i c o s t r u i s c e ? T e n e n d o c o n t o d e l l e c o n q u i s t e ? I n q u e l l e t e r r e s i c o m b a t t e d a s e c o l i . A n c h e i l R e g n o d i P i e m o n t e m a n d ò i b e r s a g l i e r i i n C r i m e a p e r c h é l o z a r e r a i n g u e r r a . N o i s i a m o c o n l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e a s o s t e g n o d e l l ’ U c r a i n a , m a a u s p i c h i a m o a n c h e u n p e r c o r s o d i p a c e . T r u m p h a i n c o n t r a t o P u t i n , s e n z a r i s u l t a t i , e l a s i t u a z i o n e r e s t a m o l t o c o m p l e s s a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a L ’ A r i a c h e T i r a s u L a 7 .