R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A q u a t t r o a n n i d a l l ' a t t a c c o r u s s o a l l ' U c r a i n a , i l m i o p e n s i e r o v a a l l e v i t t i m e , a i f e r i t i , a l l e f a m i g l i e c h e c o n t i n u a n o a v i v e r e n e l d o l o r e e n e l l ’ i n c e r t e z z a . I l p r o t r a r s i d e l c o n f l i t t o i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e s e r i a e r e s p o n s a b i l e . È n e c e s s a r i o c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e r i n n o v i o g n i s f o r z o p e r m e t t e r e f i n e a l l ' ' i n u t i l e s t r a g e ' d e l l a g u e r r a , m u t u a n d o l a c e l e b r e e s p r e s s i o n e d i P a p a B e n e d e t t o X V , f a v o r e n d o u n p e r c o r s o d i p a c e , a p a r t i r e d a l l ’ i m p e g n o a s i g l a r e u n a t r e g u a e a u n c e s s a t e i l f u o c o . U n p e r c o r s o f o n d a t o s u l d i a l o g o , s u l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e s u l l a t u t e l a d e l l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .