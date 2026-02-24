R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A 4 a n n i d a u n ’ a g g r e s s i o n e c h e h a c a u s a t o a l l ’ U c r a i n a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i v i t t i m e e l a d e v a s t a z i o n e d e l l ’ i n t e r o P a e s e , s i i n t e n s i f i c a n o g l i a p p e l l i a l l a p a c e , t u t t i a f f e r m a n d o c h e d e v e e s s e r e ' g i u s t a e s i c u r a . M a p e r c h é u n a p a c e s i a a c c e t t a b i l e e a c c e t t a t a o c c o r r o n o a l c u n e e s s e n z i a l i c o n d i z i o n i : n o n s i a f r u t t o d i i m p o s i z i o n i , s i a c o n d i v i s a t r a l e p a r t i , r i s p e t t i l a s o v r a n i t à d i o g n i n a z i o n e . ” L o a f f e r m a P i e r o F a s s i n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a . “ S o n o c o n d i z i o n i - a g g i u n g e - c h e f i n o a d o g g i n o n s i s o n o v e r i f i c a t e p e r c h é P u t i n p e r s e g u e u n a p a c e f o n d a t a s u u n a v i t t o r i a m i l i t a r e e s u u n a r e s a u m i l i a n t e p e r g l i u c r a i n i , i m p o n e n d o l a s o t t o p o s i z i o n e d i K i e v a d u n r e g i m e d i ' s o v r a n i t à l i m i t a t a ' . E p e r o t t e n e r l a , m e n t r e d i c h i a r a d i v o l e r n e g o z i a r e , i n r e a l t à c o n t i n u a n o o g n i g i o r n o b r u t a l i b o m b a r d a m e n t i , c o l p e n d o i n d i s c r i m i n a t a m e n t e p o p o l a z i o n e c i v i l e e i n f r a s t r u t t u r e e s s e n z i a l i p e r l a v i t a q u o t i d i a n a . U n a p a c e g i u s t a e s i c u r a - r i b a d i s c e F a s s i n o - è a l t r a c o s a d a q u e l c h e v u o l e i m p o r r e M o s c a e r i c h i e d e u n p i e n o e c o n t i n u o s o s t e g n o e u r o p e o a l l a r e s i s t e n z a u c r a i n a p e r c o n s e n t i r e a K i e v d i a n d a r e a d u n t a v o l o n e g o z i a l e i n c o n d i z i o n i d i p a r i t à c o n M o s c a " . “ Q u a t t r o a n n i d i g u e r r a - c o n c l u d e l ' e s p o n e n t e D e m - c i h a n n o d i m o s t r a t o c h e è i n g i o c o l a p a c e , l a s i c u r e z z a , l a s t a b i l i t à n o n s o l o d e l l ’ U c r a i n a , m a a n c h e d e l l ’ i n t e r a E u r o p a e d o b b i a m o e s s e r e c o n s a p e v o l i c h e g l i u c r a i n i r e s i s t o n o a n c h e p e r n o i . P e r q u e s t o n o n p o s s i a m o l a s c i a r l i s o l i " .