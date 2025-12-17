K i e v , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n s e r i e d i e s p l o s i o n i s i s o n o v e r i f i c a t e n e l l a n o t t e i n u n a r a f f i n e r i a d i p e t r o l i o n e l l a c i t t à r u s s a d i S l a v y a n s k - o n - K u b a n , d u r a n t e u n a t t a c c o d i d r o n i u c r a i n i . L o r i p o r t a n o i m e d i a l o c a l i . I l c a n a l e d i n o t i z i e T e l e g r a m E x i l e n o v a P l u s h a p u b b l i c a t o u n v i d e o g i r a t o d a i r e s i d e n t i c h e m o s t r a l a r a f f i n e r i a d i p e t r o l i o l o c a l e i n f i a m m e . S l a v y a n s k - n a - K u b a n s i t r o v a n e l T e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r , n e l l a R u s s i a m e r i d i o n a l e , v i c i n o a l M a r d ' A z o v e a l M a r N e r o . S t a m a t t i n a , i l Q u a r t i e r G e n e r a l e O p e r a t i v o d e l T e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r h a r i f e r i t o c h e l ' a t t a c c o h a d a n n e g g i a t o d u e l i n e e e l e t t r i c h e a d a l t a t e n s i o n e , c a u s a n d o b l a c k o u t p e r o l t r e 3 8 . 0 0 0 p e r s o n e . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l e a u t o r i t à , d u e p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e a c a u s a d e l l a c a d u t a d e i d e t r i t i . I l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o h a a f f e r m a t o c h e 3 1 d r o n i u c r a i n i s o n o s t a t i a b b a t t u t i d u r a n t e l a n o t t e n e l t e r r i t o r i o d i K r a s n o d a r .