R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e q u e s t a n o t t e è p r o s e g u i t a s e n z a s o s t a l ’ a g g r e s s i o n e p u t i n i a n a a i d a n n i d i u n p a e s e l i b e r o , s o v r a n o e r e o d i n o n a c c e t t a r e i l d e s t i n o d i t o r n a r e a e s s e r e u n s a t e l l i t e d i M o s c a s e n z a l i b e r t à e s e n z a d e m o c r a z i a . M e n t r e i l C r e m l i n o s m e n t i s c e , m a l e p a r o l e d i P e s k o v n o n h a n n o a l c u n a f f i d a b i l i t à , l e i n d i s c r e z i o n i d i A x i o s s u u n p i a n o d i p a c e n e g o z i a t o t r a U s a e R u s s i a , l ’ E u r o p a e l ’ I t a l i a n o n p o s s o n o e s o p r a t t u t t o n o n d e v o n o v o l t a r e l e s p a l l e a l p o p o l o u c r a i n o c h e g u a r d a a l l ’ E u r o p a c o m e c a p o s a l d o d i l i b e r t à e a u t o d e t e r m i n a z i o n e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a . " P e n s a r e d i p o t e r s i d i s i n t e r e s s a r e i n E u r o p a - p r o s e g u e - d i q u a n t o s t a f a c e n d o P u t i n i n U c r a i n a , m a a n c h e i n m o d i d i f f e r e n t i i n B i e l o r u s s i a o i n G e o r g i a , è s o l o u n a t r a g i c a i l l u s i o n e , a m e n o d i n o n e s s e r e c o n s a p e v o l m e n t e o i n c o n s a p e v o l m e n t e f a v o r e v o l i a l l ’ a g e n d a i m p e r i a l i s t a , i l l i b e r a l e e a n t i e u r o p e a d i P u t i n " . " I n q u e s t i a n n i d i g u e r r a n e l c u o r e d e l l ’ E u r o p a , l e p a r o l e s e m p r e m i s u r a t e m a g i u s t a m e n t e i n t r a n s i g e n t i d e l P r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a r a p p r e s e n t a n o u n a g u i d a s a l d a e l u n g i m i r a n t e p e r l ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a , i n g r a d o d i g u a r d a r e a i n o s t r i i n t e r e s s i d i f o n d o e d i l u n g o p e r i o d o . A n c h e p e r q u e s t o i t e n t a t i v i d i t r a s c i n a r e i l Q u i r i n a l e n e l l a c o n t i n g e n z a d e l l o s c o n t r o p o l i t i c o e l e t t o r a l e , o l t r e c h e m e s c h i n i s o n o d e s t i n a t i a f a l l i r e . F a r e b b e r o b e n e i p r e s i d e n t i d i S e n a t o e C a m e r a a p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a l l e p a r o l e d i a l c u n i e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a " , c o n c l u d e .