Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quattro anni fa il sogno del popolo ucraino di essersi incamminato verso la modernità è stato brutalmente interrotto ed è stato precipitato in un incubo, una carneficina che fa 35mila morti al mese. Lo ha sottolineato Mauro Del Barba, deputato di Italia viva, nel corso della commemorazione del quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa dellUcraina. Il significato della guerra per lUcraina, oltre ai milioni di profughi, sta nellunità di questo popolo, che non è stata spezzata. Questunità -ha aggiunto- può essere rappresentata con una parola, resistenza". "La guerra ha un impatto anche sullEuropa. LUe ha compreso fin da subito che non si trattava solo di uningiustizia e uno spregio al diritto internazionale ma soprattutto un attacco allidentità stessa del nostro continente. Ha così investito 193 miliardi in aiuti militari e civili, e continuerà a farlo perché senza armi non è possibile alcuna trattativa. In questa guerra, lEuropa ha ritrovato la propria identità e le proprie regioni fondative. La guerra ha cambiato anche il volto della Russia, con le proteste dei cittadini, sopite nella violenza, e la propaganda. Quattro anni sono il tempo tra due Olimpiadi. UnOlimpiade ha visto nascere il conflitto, questultima ha riportato davanti ai nostri occhi i valori della convivenza civile.