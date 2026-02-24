R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a t t r o a n n i f a i l s o g n o d e l p o p o l o u c r a i n o d i e s s e r s i i n c a m m i n a t o v e r s o l a m o d e r n i t à è s t a t o b r u t a l m e n t e i n t e r r o t t o e d è s t a t o p r e c i p i t a t o i n u n i n c u b o , u n a c a r n e f i c i n a c h e f a 3 5 m i l a m o r t i a l m e s e ” . L o h a s o t t o l i n e a t o M a u r o D e l B a r b a , d e p u t a t o d i I t a l i a v i v a , n e l c o r s o d e l l a c o m m e m o r a z i o n e d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d a l l ' i n i z i o d e l l ' i n v a s i o n e r u s s a d e l l ’ U c r a i n a . “ I l s i g n i f i c a t o d e l l a g u e r r a p e r l ’ U c r a i n a , o l t r e a i m i l i o n i d i p r o f u g h i , s t a n e l l ’ u n i t à d i q u e s t o p o p o l o , c h e n o n è s t a t a s p e z z a t a . Q u e s t ’ u n i t à - h a a g g i u n t o - p u ò e s s e r e r a p p r e s e n t a t a c o n u n a p a r o l a , ‘ r e s i s t e n z a ’ " . " L a g u e r r a h a u n i m p a t t o a n c h e s u l l ’ E u r o p a . L ’ U e h a c o m p r e s o f i n d a s u b i t o c h e n o n s i t r a t t a v a s o l o d i u n ’ i n g i u s t i z i a e u n o s p r e g i o a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e m a s o p r a t t u t t o u n a t t a c c o a l l ’ i d e n t i t à s t e s s a d e l n o s t r o c o n t i n e n t e . H a c o s ì i n v e s t i t o 1 9 3 m i l i a r d i i n a i u t i m i l i t a r i e c i v i l i , e c o n t i n u e r à a f a r l o p e r c h é s e n z a a r m i n o n è p o s s i b i l e a l c u n a t r a t t a t i v a . I n q u e s t a g u e r r a , l ’ E u r o p a h a r i t r o v a t o l a p r o p r i a i d e n t i t à e l e p r o p r i e r e g i o n i f o n d a t i v e . L a g u e r r a h a c a m b i a t o a n c h e i l v o l t o d e l l a R u s s i a , c o n l e p r o t e s t e d e i c i t t a d i n i , s o p i t e n e l l a v i o l e n z a , e l a p r o p a g a n d a . Q u a t t r o a n n i s o n o i l t e m p o t r a d u e O l i m p i a d i . U n ’ O l i m p i a d e h a v i s t o n a s c e r e i l c o n f l i t t o , q u e s t ’ u l t i m a h a r i p o r t a t o d a v a n t i a i n o s t r i o c c h i i v a l o r i d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e ” .