M o s c a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n i n c o n t r o t r a i p r e s i d e n t i r u s s o e s t a t u n i t e n s e V l a d i m i r P u t i n e D o n a l d T r u m p è p o s s i b i l e , n o n a p p e n a s a r a n n o s o d d i s f a t t e l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e . L o h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v d u r a n t e u n b r i e f i n g , a g g i u n g e n d o c h e M o s c a è i n t e r e s s a t a a c h e c i ò a v v e n g a i l p r i m a p o s s i b i l e e s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a m e t i c o l o s a p r e p a r a z i o n e d e l l ' i n c o n t r o . " N o n a p p e n a q u e s t a p r e p a r a z i o n e s a r à c o m p l e t a t a e l e c o n d i z i o n i p e r i l v e r t i c e s a r a n n o s o d d i s f a t t e , s p e r i a m o c h e q u e s t o a b b i a l u o g o " , h a o s s e r v a t o . " È d i f f i c i l e p r e v e d e r e q u a n d o s i v e r i f i c h e r a n n o q u e s t e c o n d i z i o n i - h a d e t t o P e s k o v - A n c h e s e , n a t u r a l m e n t e , s i a m o t u t t i i n t e r e s s a t i a c h e q u e s t e c o n d i z i o n i s i v e r i f i c h i n o i l p r i m a p o s s i b i l e " .