M o s c a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n t e n z i o n e d i P a r i g i e L o n d r a d i t r a s f e r i r e u n a b o m b a n u c l e a r e a K i e v è u n a f l a g r a n t e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . L o h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e r u s s o D m i t r i P e s k o v . " Q u e s t a è u n a f l a g r a n t e v i o l a z i o n e d i t u t t e l e n o r m e e i p r i n c i p i , n o n c h é d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , h a d e t t o i n c o n f e r e n z a s t a m p a i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o , c o m m e n t a n d o i l r a p p o r t o d e l S e r v i z i o d i i n t e l l i g e n c e e s t e r o r u s s o ( S v r ) s e c o n d o c u i l a F r a n c i a e l a G r a n B r e t a g n a s t a n n o l a v o r a n d o a t t i v a m e n t e p e r f o r n i r e a K i e v u n a b o m b a n u c l e a r e e i m e z z i p e r l a n c i a r l a . L ' S v r s o s t i e n e c h e , s e c o n d o P a r i g i e L o n d r a , i n p o s s e s s o d i t a l i a r m i , K i e v s a r e b b e i n g r a d o d i " o t t e n e r e c o n d i z i o n i p i ù f a v o r e v o l i p e r p o r r e f i n e a l l e o s t i l i t à " . I l S e r v i z i o d i i n t e l l i g e n c e h a c h i a r i t o c h e " B e r l i n o h a s a g g i a m e n t e r i f i u t a t o " d i p a r t e c i p a r e a q u e s t a " p e r i c o l o s a a v v e n t u r a " .