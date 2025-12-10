R o m a , 1 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - S u l l ' U c r a i n a " l ' E u r o p a è c o m p l e t a m e n t e d i s o r i e n t a t a , n o n s i è c a p i t o q u a l è l a l i n e a . P u r t r o p p o a v e v a n o s o l o u n a l i n e a , q u e s t a è l a r e a l t à : l a v i t t o r i a m i l i t a r e s u l l a R u s s i a . H a n n o h a n n o s c o m m e s s o s u q u e s t o e a d e s s o n o n c ' è n e s s u n a a l t e r n a t i v a . Q u i n d i l a s c i a m o c h e a c o n d u r r e i l n e g o z i a t o s i a n o g l i S t a t i U n i t i " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a . " D a u n l a t o a l c u n i v o r r e b b e r o c o n t i n u a r e u n a g u e r r a , m a n o n r i e s c o n o n e p p u r e a t r o v a r e r i s o r s e p e r f i n a n z i a r l a , u n a g u e r r a p e r p r o c u r a . D a l l ' a l t r o c ' è i n v e c e c h i , c o m e G i o r g i a M e l o n i , r i m a n e n e l m e z z o s i l e n t e , c e r c a n d o d i c a p i r e q u a l e s a r à l a s o l u z i o n e m i g l i o r e p e r r i v e n d i c a r e d i a v e r c o n t r i b u i t o a q u e l l a s o l u z i o n e " , h a a g g i u n t o i l l e a d e r d e l M 5 s . .