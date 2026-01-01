W a s h i n g t o n , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' U c r a i n a n o n s t a v a p r e n d e n d o d i m i r a u n a r e s i d e n z a u t i l i z z a t a d a l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n n e l r e c e n t e a t t a c c o c o n d r o n i n e l n o r d d e l l a R u s s i a . E ' q u e s t o i l r i s u l t a t o d e l l a v a l u t a z i o n e d e l l a C i a i n m e r i t o a l p r e s u n t o r a i d d i k i e v , c h e i n q u e s t o m o d o s m e n t i s c e l e a f f e r m a z i o n i d e l l e a d e r r u s s o a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p i n u n a t e l e f o n a t a d i l u n e d ì . I l c a p o d e l l a C a s a B i a n c a è s t a t o i n f o r m a t o d a l d i r e t t o r e d e l l a C i a J o h n R a t c l i f f e . L a R u s s i a a v e v a p u b b l i c a m e n t e s o l l e v a t o a c c u s e s e c o n d o c u i l ' U c r a i n a a v r e b b e t e n t a t o d i c o l p i r e l a c a s a d i P u t i n l u n e d ì , e T r u m p a v e v a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i c h e P u t i n g l i e l o a v e v a r i f e r i t o p e r t e l e f o n o . I l p r e s i d e n t e s i e r a d e t t o t u r b a t o d a l l ' a z i o n e s e g n a l a t a , a p p a r e n t e m e n t e c r e d e n d o a l l e a d e r r u s s o , n o n o s t a n t e l ' U c r a i n a n e g a s s e s t r e n u a m e n t e d i e s s e r e d i e t r o a u n s i m i l e a t t a c c o . " N o n m i p i a c e . N o n v a b e n e " , a v e v a d e t t o T r u m p , d e s c r i v e n d o s i " m o l t o a r r a b b i a t o " . A v e v a a m m e s s o c h e e r a " p o s s i b i l e " c h e l ' a c c u s a f o s s e f a l s a e c h e u n s i m i l e a t t a c c o n o n s i f o s s e v e r i f i c a t o e p o i a v e v a a g g i u n t o : " M a i l p r e s i d e n t e P u t i n m i h a d e t t o s t a m a t t i n a c h e è s u c c e s s o " .