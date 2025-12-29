R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , s u p r o p o s t a d e l p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i , d e l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i e s t e r i e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o , h a a p p r o v a t o u n d e c r e t o - l e g g e c h e i n t r o d u c e d i s p o s i z i o n i u r g e n t i p e r l a p r o r o g a d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e a l l a c e s s i o n e d i m e z z i , m a t e r i a l i e d e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i i n f a v o r e d e l l e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e d e l l ’ U c r a i n a , p e r i l r i n n o v o d e i p e r m e s s i d i s o g g i o r n o i n p o s s e s s o d i c i t t a d i n i u c r a i n i , n o n c h é p e r l a s i c u r e z z a d e i g i o r n a l i s t i f r e e l a n c e . I l t e s t o - s p i e g a i l c o m u n i c a t o d i P a l a z z o C h i g i - p r o r o g a , f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 , p r e v i o a t t o d i i n d i r i z z o d e l l e C a m e r e , l ’ a u t o r i z z a z i o n e a l l a c e s s i o n e d i m e z z i , m a t e r i a l i e d e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i , c o n p r i o r i t à p e r q u e l l i l o g i s t i c i , s a n i t a r i , a d u s o c i v i l e e d i p r o t e z i o n e d a g l i a t t a c c h i a e r e i , m i s s i l i s t i c i , c o n d r o n i e c i b e r n e t i c i , i n f a v o r e d e l l e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e d e l l ’ U c r a i n a . I n o l t r e , p r e v e d e i l r i n n o v o a r i c h i e s t a d e l l ’ i n t e r e s s a t o , f i n o a l 4 m a r z o 2 0 2 7 , d e i p e r m e s s i d i s o g g i o r n o p e r p r o t e z i o n e s p e c i a l e i n p o s s e s s o d i c i t t a d i n i u c r a i n i g i à p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e i n d a t a a n t e c e d e n t e a l 2 4 f e b b r a i o 2 0 2 2 , f e r m a r e s t a n d o l a p r o r o g a d e l l a p r o t e z i o n e t e m p o r a n e a c o n c e s s a , f i n o a l l a m e d e s i m a d a t a , a i l o r o c o n n a z i o n a l i s f o l l a t i d a l l ’ U c r a i n a s e c o n d o q u a n t o p r e v i s t o d a l l a d e c i s i o n e d i e s e c u z i o n e ( U e ) 2 0 2 5 / 1 4 6 0 . I n f i n e , i n t r o d u c e p e r g l i e d i t o r i o b b l i g h i a s s i c u r a t i v i e i n m e r i t o a l l a f o r m a z i o n e s u l l a s i c u r e z z a p e r i g i o r n a l i s t i i n v i a t i i n z o n e d i g u e r r a , c o n u n c o n t r i b u t o s t a t a l e s p e r i m e n t a l e p e r i l 2 0 2 6 d i 6 0 0 . 0 0 0 e u r o , c o n u n m a s s i m o d i 6 0 . 0 0 0 e u r o p e r e d i t o r e .