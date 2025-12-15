R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P e n s a t e c o m e C o n t e c h e d e b b a n o e s s e r e g l i U s a a o c c u p a r s i d e l l a p a c e i n U c r a i n a ? “ R i s p e t t o a l l ’ U c r a i n a l a n o s t r a p o s i z i o n e è s t a t a c h i a r a e c o n t i n u a a e s s e r l o : s i a m o p e r s o s t e n e r e i l p o p o l o u c r a i n o e p e r c h é l ’ E u r o p a a b b i a p i ù r u o l o . N o n c i r a s s e g n i a m o a l l ’ i d e a d i a f f i d a r e a d a l t r i , a g l i S t a t i U n i t i s o p r a t t u t t o d o p o l e d i c h i a r a z i o n i e v i d e n t i d i T r u m p d i v o l e r i n d e b o l i r e l ' E u r o p a , l a d e c i s i o n e d i q u a l e s i a l ' a s s e t t o d i u n a c o n d i z i o n e d i s i c u r e z z a ” . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . “ C i a u g u r i a m o p r e s t o c h e c i s i a u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a p o n e n d o c o n d i z i o n i f o n d a m e n t a l i : l ’ U c r a i n a s e d u t a a l t a v o l o d e l l e t r a t t a t i v e e l ' E u r o p a c h e f a l a s u a p a r t e . P e r q u e s t o m o t i v o c i p r e o c c u p a i l d i s i m p e g n o d e l g o v e r n o i t a l i a n o d e t t a t o d a l f a t t o c h e c h i g o v e r n a a t t r a e p o s i z i o n i d i v e r s e s u l l ' U c r a i n a ” , h a p r o s e g u i t o . “ C ’ è u n a d i v e r s i t à d i p o s i z i o n i , n o n d a o g g i , c o n a l c u n e f o r z e d i o p p o s i z i o n e m a i o s o n o c o n v i n t a c h e q u e s t o n o n c i i m p e d i s c a d i r i c o n o s c e r e c h e a n c h e s u q u e s t o f r o n t e d o b b i a m o f a r e u n p a s s o i n a v a n t i e t e n e r e u n a l i n e a c o e r e n t e p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n p r o c e s s o d i p a c e ” , h a c o n c l u s o .