R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S ì , c e r t o , s i a m o f a v o r e v o l i a l p r o s e g u i m e n t o d e g l i a i u t i m i l i t a r i a l l ’ U c r a i n a n e l 2 0 2 6 " . " L a c a d u t a d i P o k r o v s k o M y r n o h r a d r a p p r e s e n t e r e b b e u n a s v o l t a s t r a t e g i c a . L e d i f e s e a e r e e i n f l u e n z a n o l ’ e q u i l i b r i o t a t t i c o e o p e r a t i v o . C h e c i s i a n o p r o b l e m i s e r i n e l g o v e r n o u c r a i n o è o g g e t t i v o , m a i l s o s t e g n o è u n p u n t o f e r m o d e l l ’ i m p e g n o e u r o p e o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o F r a n c e s c o B o c c i a , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " N e l g o v e r n o l o s c o n t r o d à l a f o t o g r a f i a d i u n c o n d o m i n i o l i t i g i o s o : S a l v i n i a v o l t e f a i l p o r t a v o c e d i M o s c a , C r o s e t t o f a i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , e M e l o n i t e n t a d i t e n e r l i i n s i e m e . È u n p u z z l e c o n p e z z i d i s c a t o l a d i v e r s a " , c o n c l u d e .