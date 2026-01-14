Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il contenuto della risoluzione del Pd sul nostro impegno per lUcraina è chiarissimo. Netta condanna dellaggressione russa, diritto allautodeterminazione dellUcraina, richiesta di un ruolo più forte dellEuropa. Limpianto è assolutamente coerente con quello che abbiamo sempre sostenuto. Sottolinea il salto di qualità dellimpegno europeo, in verità di Parigi e Berlino ma non di Roma. Realismo e fermezza, difesa del diritto internazionale, rafforzamento del ruolo dellEuropa: su questo chiediamo al governo italiano un maggior impegno in tal senso, anche a tutela delle sedi multilaterali. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo allassemblea dei gruppi parlamentari del Pd in vista del voto sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto sullimpegno italiano per lUcraina.