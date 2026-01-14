R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c o n t e n u t o d e l l a r i s o l u z i o n e d e l P d s u l n o s t r o i m p e g n o p e r l ’ U c r a i n a è c h i a r i s s i m o . N e t t a c o n d a n n a d e l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a , d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l l ’ U c r a i n a , r i c h i e s t a d i u n r u o l o p i ù f o r t e d e l l ’ E u r o p a . L ’ i m p i a n t o è a s s o l u t a m e n t e c o e r e n t e c o n q u e l l o c h e a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o . S o t t o l i n e a i l s a l t o d i q u a l i t à d e l l ’ i m p e g n o e u r o p e o , i n v e r i t à d i P a r i g i e B e r l i n o m a n o n d i R o m a . R e a l i s m o e f e r m e z z a , d i f e s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , r a f f o r z a m e n t o d e l r u o l o d e l l ’ E u r o p a : s u q u e s t o c h i e d i a m o a l g o v e r n o i t a l i a n o u n m a g g i o r i m p e g n o i n t a l s e n s o , a n c h e a t u t e l a d e l l e s e d i m u l t i l a t e r a l i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o a l l ’ a s s e m b l e a d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l P d i n v i s t a d e l v o t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o s u l l ’ i m p e g n o i t a l i a n o p e r l ’ U c r a i n a .