R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o g i o r n o , 4 a n n i f a , l a R u s s i a d a v a i l v i a a l l ’ i n v a s i o n e i n U c r a i n a , s c a t e n a n d o u n a g u e r r a t e r r i b i l e n e l l o s p a z i o f i s i c o d e l l ’ E u r o p a . L u n g o q u e s t o t e m p o i n t e r m i n a b i l e a b b i a m o p r e s o c o n t e z z a d i q u a n t o i l ‘ 9 0 0 n o n s i a u n s e c o l o c h i u s o e d i q u a n t o l a l i b e r t à s i a u n v a l o r e c h e i n q u a l s i a s i m o m e n t o p u ò t o r n a r e i n p e r i c o l o . S i a m o t o r n a t i a f a r e i c o n t i c o n l e m i r e e g e m o n i c h e e i m p e r i a l i s t i c h e d e l r e g i m e r u s s o , c o n l a s u a s u b d o l a a t t i v i t à v o l t a a l l a s p a c c a t u r a d e l l e o p i n i o n i p u b b l i c h e . P e r q u e s t o i l s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a n o n è u n f a t t o s t r a t e g i c o , m a i d e n t i t a r i o : a t t o r n o a l l a d i f e s a d i u n p o p o l o a g g r e d i t o , i n f a t t i , s i s n o d a i l s e n s o p i ù p r o p r i o d e l l ’ e s s e r e i t a l i a n i , e u r o p e i , o c c i d e n t a l i ” . L o a f f e r m a i l v i c e s e g r e t a r i o e r e s p o n s a b i l e E s t e r i d i F o r z a I t a l i a , D e b o r a h B e r g a m i n i .