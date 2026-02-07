K i e v , 7 f e v . ( A d n k r o n o s ) - L ' a l i m e n t a z i o n e e l e t t r i c a è s t a t a i n t e r r o t t a i n v a s t e a r e e d e l l ' U c r a i n a a s e g u i t o d e g l i a t t a c c h i r u s s i a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l P a e s e . L o h a a n n u n c i a t o l ' a u t o r i t à e n e r g e t i c a u c r a i n a , r i l e v a n d o c h e l e i n f r a s t r u t t u r e s o n o s t a t e d a n n e g g i a t e . N e l f r a t t e m p o , l e a u t o r i t à p o l a c c h e h a n n o r i f e r i t o c h e , a c a u s a d e i r a i d n e l l ' U c r a i n a o c c i d e n t a l e , l e o p e r a z i o n i s o n o s t a t e s o s p e s e n e g l i a e r o p o r t i d i L u b l i n o e R z e s z o w , n e l l a p a r t e o r i e n t a l e d e l P a e s e , v i c i n o a l c o n f i n e t r a l e d u e n a z i o n i .