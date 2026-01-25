K i e v , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a ) - L e f o r z e r u s s e h a n n o c o l p i t o l ' U c r a i n a c o n 1 0 2 d r o n i e d u e m i s s i l i b a l i s t i c i I s k a n d e r d u r a n t e l a n o t t e , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e d i K i e v , n o n o s t a n t e i c o l l o q u i t e n u t i s i n e l f i n e s e t t i m a n a n e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i t r a l e d u e p a r t i e g l i S t a t i U n i t i . I l r a p p o r t o a f f e r m a c h e 8 7 d e i d r o n i s o n o s t a t i i n t e r c e t t a t i , m a c h e c i s o n o s t a t i a t t a c c h i r i u s c i t i i n 1 0 l o c a l i t à . I l s i n d a c o d i K i e v V i t a l i K l i t s c h k o h a d i c h i a r a t o c h e 1 . 6 7 6 c o n d o m i n i d e l l a c i t t à s o n o r i m a s t i s e n z a r i s c a l d a m e n t o a c a u s a d e g l i a t t a c c h i r u s s i , a n c h e s e l a m a g g i o r p a r t e d e i 6 . 0 0 0 c o n d o m i n i r i m a s t i s e n z a r i s c a l d a m e n t o i e r i h a n n o v i s t o r i p r i s t i n a t o i l r i s c a l d a m e n t o . D u r a n t e l a n o t t e l e t e m p e r a t u r e a K i e v s o n o s c e s e s o t t o i - 1 0 g r a d i C e l s i u s .