M o s c a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ' a m b a s c i a t a r u s s a a B e r l i n o h a d i c h i a r a t o d i " r e s p i n g e r e c a t e g o r i c a m e n t e " l e a c c u s e d e l g o v e r n o t e d e s c o s e c o n d o c u i h a c k e r s o s t e n u t i d a l l a R u s s i a a v r e b b e r o p r e s o d i m i r a i l c o n t r o l l o d e l t r a f f i c o a e r e o t e d e s c o e l e e l e z i o n i g e n e r a l i d i q u e s t ' a n n o . " L e a c c u s e d i c o i n v o l g i m e n t o d e l l e s t r u t t u r e s t a t a l i r u s s e i n q u e s t i i n c i d e n t i e n e l l e a t t i v i t à d e i g r u p p i d i h a c k e r i n g e n e r a l e s o n o p r i v e d i f o n d a m e n t o e a s s u r d e " , h a a f f e r m a t o l ' a m b a s c i a t a i n u n a d i c h i a r a z i o n e a l l ' A f p .